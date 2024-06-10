Еще одна страна решила не участвовать в саммите по Украине в Швейцарии

Пакистан принял решение не участвовать в саммите по Украине в Швейцарии

Пакистан принял решение не участвовать в саммите по Украине, который пройдет 15-16 июня в Швейцарии, передает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник.

На так называемый мирный саммит по урегулированию конфликта на Украине на курорте Бюргеншток были приглашены делегации более 160 стран. Россию на переговоры не позвали.

Ранее издание Pakistan Today со ссылкой на источники сообщало, что Пакистан, несмотря на получение приглашения, участвовать, скорее всего, не будет. Это связано с нейтральной позицией страны по вопросу конфликта на Украине.