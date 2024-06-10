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12:00, 10 июня 2024Мир

Еще одна страна решила не участвовать в саммите по Украине в Швейцарии

Пакистан принял решение не участвовать в саммите по Украине в Швейцарии

Фото: Akhtar Soomro / Reuters

Пакистан принял решение не участвовать в саммите по Украине, который пройдет 15-16 июня в Швейцарии, передает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник.

На так называемый мирный саммит по урегулированию конфликта на Украине на курорте Бюргеншток были приглашены делегации более 160 стран. Россию на переговоры не позвали.

Ранее издание Pakistan Today со ссылкой на источники сообщало, что Пакистан, несмотря на получение приглашения, участвовать, скорее всего, не будет. Это связано с нейтральной позицией страны по вопросу конфликта на Украине.

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      Лина Пивоварова
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