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12:48, 10 июня 2024Экономика

Европейский автоконцерн перенесет производство электрокаров из Китая

Times: Volvo Car перенесет производство электрокаров из Китая в Бельгию

Фото: Jonas Roosens / Reuters

Шведская Volvo Car перенесет производство электрокаров из Китая в Бельгию. О решении европейского автоконцерна со ссылкой на источники сообщает The Times.

Ожидается, что мера затронет сборку моделей EX30 и EX90, которые поставляются в Великобританию. Решение перенести производство связывают с планами повысить импортные пошлины на выпущенные в КНР машины. В рамках присоединения к торговой войне США и Китая Евросоюз может увеличить тарифы с 10 до 25 процентов. Однако в компании опровергают такую точку зрения.

«Решение также производить EX30 в Генте отражает наше стремление выпускать автомобили там, где мы продаем их наибольшее количество», — пояснили представители Volvo.

Европейские производители неоднократно жаловались на сложность конкуренции с дешевыми китайскими машинами. Кроме того, переход с ДВС на силовые установки нивелировал превосходство европейцев в технологиях и ноу-хау. В 2023 году каждый пятый электромобиль, продающийся на европейском рынке, оказался китайским и, как отмечают аналитики, за 2024 год их доля вырастет до 25 процентов. Чтобы справиться с этой тенденцией в регионе предлагают либо полностью отказаться от электрокаров или же закрыть доступ на рынок для китайских машин.

В сентябре 2023 года президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала расследование Еврокомиссии по вопросам субсидий в отношении китайских электромобилей. «Мировые рынки сейчас наводнены дешевыми электромобилями. И их цена искусственно поддерживается на низком уровне за счет огромных государственных субсидий», — пояснила она. Однако проверка не дала результатов, так как китайские машины продаются в регионе дороже, чем в самом Китае.

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