Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
05:37, 10 июня 2024Россия

ГИБДД оштрафовала террориста из «Крокуса»

ГИБДД выписала террористу из «Крокуса» Мирзоеву штрафы на 2 тысячи рублей

Фото: Alexey Belkin / Business Online / Global Look Press

Обвиняемого в совершении теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» Далерджона Мирзоева (внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов) оштрафовали за нарушение правил дорожного движения. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов

Дорожно-патрульная служба ГИБДД по Брянской области отправила террористу две квитанции — на 500 и 1500 рублей. В постановлениях указано, что штрафы наложены за административные правонарушения от 23 марта. В тот день Мирзоев после стрельбы в «Крокусе» повез боевиков на заранее купленной машине в сторону украинской границы, но они были задержаны в Брянской области.

Ранее Далерджон Мирзоев, Шамсидин Фаридуни, Мухаммадсобир Файзов и Саидакрами Рачабализода (внесены Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов) отказались обжаловать продление ареста. Они останутся под стражей до 22 августа.

Теракт в «Крокусе» был совершен вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник». Террористы ворвались в помещение, открыли стрельбу и подожгли концертный зал, заблокировав в здании людей.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Просто не имело смысла не разрешать». В США подтвердили, что ВСУ уже били по территории России американским оружием

      В Крыму заявили о новой фазе конфликта на Украине

      Российские артиллеристы рассказали об обстановке на харьковском направлении

      Военным и добровольцам решили временно вернуть водительские права

      ГИБДД оштрафовала террориста из «Крокуса»

      Россиянин побывал в селе Таджикистана и раскрыл секреты местных по принятию душа

      Экс-сотрудник Госдепа объяснил бессмысленность помощи Украине

      Порноактриса вспомнила о детстве в религиозном культе

      КГБ Белоруссии задержал школьников-бомбистов

      Пожилая женщина поцеловала женатого друга юности и удивилась

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше