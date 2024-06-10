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09:05, 10 июня 2024Россия

Глава Минздрава объяснил ускоренный доступ лекарств на рынок в России

Мурашко: при рисках принимаются решения по ускоренному доступу лекарств

Фото: Roberto Sorin / Unsplash

В случае, если существует риск нехватки препаратов, необходимых в России, принимаются решения по их ускоренному доступу на рынок. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Его слова передает РИА Новости.

Такие меры преимущественно касаются дженериков или биоаналогов, уточнил глава Минздрава. Процедура сокращения срока доступа на рынок, кроме того, предусмотрена и для инновационных препаратов, которые являются прорывными и могут спасать пациентов.

Ранее Мурашко заявлял, что первые результаты исследований российской вакцины против рака могут появится уже в конце текущего года. На данный момент, по его словам, вакцина находится в стадии доклинических испытаний, по итогам которых специалисты приступят к клиническим.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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