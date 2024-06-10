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02:47, 10 июня 2024Силовые структуры

Исполнителя теракта в «Крокусе» оштрафуют за нарушение ПДД в день задержания

Исполнителя теракта в «Крокусе» Мирзоева ждет штраф за нарушение ПДД
Далерджон Мирзоев

Далерджон Мирзоев. Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Предполагаемого исполнителя теракта в «Крокус Сити Холле» Далерджона Мирзоева ждет штраф за нарушение правил дорожного движения (ПДД) в день задержания в Брянской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Федеральной службы судебных приставов.

Отмечается, что на 32-летнего уроженца Таджикистана выписаны два штрафа от ГИБДД за административные правонарушения, совершенные 23 марта 2024 года, сумма составляет две тысячи рублей.

Исполнительное производство заведено 4 июня Межрайонным отделом судебных приставов по взысканию штрафов специально уполномоченных органов по городу Новосибирску. Там у Мирзоева была временная регистрация на три месяца, срок которой, по его словам, уже истек.

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Среди лиц с задолженностью в списках ФССП также числится уроженец Таджикистана Диловар Исломов. Он также проходит фигурантом по делу о теракте в «Крокусе», по данным следствия, у него обвиняемые приобрели автомобиль, на котором скрылись после совершения преступления.

Исломов должен выплатить пять тысяч рублей штрафа за нарушение ПДД за рулем Renault Symbol 23 января 2024 года в Тверской области. Исполнительное производство было открыто 18 апреля, уже после теракта.

Ранее сообщалось, что предполагаемые исполнители теракта в «Крокус Сити Холле» Далерджон Мирзоев, Шамсидин Фаридуни, Мухаммадсобир Файзов и Саидакрами Рачабализода останутся под стражей до 22 августа, постановления о продлении ареста вступили в силу 21 мая. Обвиняемые находятся под арестом с конца марта.

Теракт в «Крокусе» был совершен вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник». Террористы ворвались в помещение, открыли стрельбу и подожгли концертный зал, заблокировав в здании людей. После этого преступники попытались скрыться на белом Renault Symbol, но были задержаны в Брянской области.

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      Марина Совина
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