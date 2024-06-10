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14:17, 10 июня 2024Спорт

Карпин сравнил братьев Миранчуков

Валерий Карпин заявил, что Алексей Миранчук лучше готов физически, чем Антон
Алексей Миранчук

Алексей Миранчук . Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Главный тренер «Ростова» и сборной России по футболу Валерий Карпин сравнил полузащитника итальянской «Аталанты» Алексея Миранчука с его братом-близнецом Антоном, который выступает за московский «Локомотив». Его слова приводит «Чемпионат».

По словам специалиста, Алексей лучше готов физически. «В Италии этому аспекту подготовки уделяют больше внимания», — заявил Карпин.

В минувшем сезоне Алексей Миранчук вместе с «Аталантой» стал победителем Лиги Европы. Хавбек провел 42 матча во всех турнирах, в которых забил четыре мяча и сделал десять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 10 миллионов евро.

Антон Миранчук провел 29 матчей в завершившемся чемпионате России. Хавбек забил шесть мячей и сделал пять результативных передач. Transfermarkt оценивает его стоимость в 6 миллионов евро.

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      Алексей Гусев
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