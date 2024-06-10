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16:47, 10 июня 2024Мир

Китай выступил за созыв настоящей мирной конференции по Украине

Ван И: Пекин выступает за созыв настоящей конференции по Украине с участием РФ
Ван И

Ван И. Фото: Willy Kurniawan / Reuters

Пекин выступает за созыв новой, настоящей мирной конференции, результаты которой признают и Россия, и Украина. Об этом в ходе встречи министров иностранных дел организации БРИКС в Нижнем Новгороде заявил глава МИД Китая Ван И, сообщает пресс-служба китайского дипломатического ведомства.

«Украинский кризис продолжается, Китай выступает за своевременный созыв настоящей мирной конференции, которую признают и Россия, и Украина, с равноправным участием всех сторон и честным обсуждением всех мирных планов», — говорится в сообщении со ссылкой на цитату Ван И.

Конференция по урегулированию конфликта на Украине пройдет 15-16 июня на курорте Бюргеншток в Швейцарии. К участию изначально были приглашены делегации более чем из 160 стран мира, однако Россию на переговоры не позвали. Президент Швейцарии Виола Амхерд 10 июня заявила, что в итоге на мероприятие зарегистрировались 90 стран.

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      Виктория Кондратьева
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