Компанию мужа Блиновской отказались признавать банкротом

Суд прекратил дело о банкротстве компании Алексея Блиновского «Подари мечту»

Суд не захотел признавать банкротом IT-компанию «Подари мечту», принадлежащую мужу блогерши Елены Блиновской Алексею. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

В сообщении говорится, что в апреле в Арбитражный суд поступило соответствующее заявление от налоговой службы. Для признания фирмы банкротом нужно было оплатить 250 тысяч рублей судебных расходов.

Однако представители Блиновского не внесли необходимую сумму. Из-за этого суд прекратил рассмотрение дела о банкротстве компании. Также отмечается, что «Подари мечту», как и несколько других компаний мужа Блиновской, находится в стадии ликвидации.

Ранее сообщалось, что блогерша Блиновская подала заявление о банкротстве в Арбитражный суд. Дату рассмотрения дела не назначили.

О желании Блиновской стать банкротом стало известно в начале мая. Адвокат коллегии адвокатов «Легалис» Денис Назаров заявил, что блогерша захотела пойти на этот шаг, чтобы ее задолженности списали.