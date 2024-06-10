Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
10:56, 10 июня 2024Интернет и СМИ

Компанию мужа Блиновской отказались признавать банкротом

Суд прекратил дело о банкротстве компании Алексея Блиновского «Подари мечту»
Алексей Блиновский

Алексей Блиновский. Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Суд не захотел признавать банкротом IT-компанию «Подари мечту», принадлежащую мужу блогерши Елены Блиновской Алексею. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

В сообщении говорится, что в апреле в Арбитражный суд поступило соответствующее заявление от налоговой службы. Для признания фирмы банкротом нужно было оплатить 250 тысяч рублей судебных расходов.

Однако представители Блиновского не внесли необходимую сумму. Из-за этого суд прекратил рассмотрение дела о банкротстве компании. Также отмечается, что «Подари мечту», как и несколько других компаний мужа Блиновской, находится в стадии ликвидации.

Ранее сообщалось, что блогерша Блиновская подала заявление о банкротстве в Арбитражный суд. Дату рассмотрения дела не назначили.

О желании Блиновской стать банкротом стало известно в начале мая. Адвокат коллегии адвокатов «Легалис» Денис Назаров заявил, что блогерша захотела пойти на этот шаг, чтобы ее задолженности списали.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Большакова
      Обсудить
      Последние новости

      Россия в зоне СВО начала применять новую артустановку

      Компанию мужа Блиновской отказались признавать банкротом

      54-летняя Дженнифер Лопес прошлась по улице в прозрачном платье

      Сноуден описал итоги провоенных политиков ЕС на выборах фразой «сурово наказаны»

      В Германии призвали распустить бундестаг

      В России крупный пожар в производственном цеху сняли на видео

      Российский бизнес продолжил вести расчеты в долларах и евро

      Десятки украинцев пересекли границу с Венгрией на военном грузовике

      В США рассказали о трудностях стран G7 c принятием решения по активам России

      Медведь вломился в дом к женщине и съел ее

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше