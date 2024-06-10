Международный союз конькобежцев сообщил об убытках по итогам 2023 года

ISU сообщил об убытках в 8,6 миллиона швейцарских франков по итогам 2023 года

Международный союз конькобежцев (ISU) сообщил об убытках по итогам 2023 года. Об этом стало известно из отчета по финансовой деятельности организации, данные которого публикует РИА Новости.

Доходы ISU за 2023 года составили 35,9 миллиона швейцарских франков, что на полмиллиона меньше ожидаемого. Заработок организации оказался на уровне 2022 года (35,5 миллиона).

Убытки ISU за 2023-й составили 8,6 миллиона швейцарских франков. Этот показатель оказался более чем в два раза меньше, чем в 2022 году (18,2 миллиона).

В марте 2022 года ISU запретил российским фигуристам, конькобежцам и шорт-трекистам выступать на турнирах под своей эгидой. Последним крупным стартом для отечественных спортсменов стали зимние Олимпийские игры-2022 в Пекине.