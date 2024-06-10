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08:00, 10 июня 2024Бывший СССР

МИД России прокомментировал отказ Армении выплатить взнос в бюджет ОДКБ

МИД РФ: задолженности Армении по взносам в бюджет ОДКБ случались и ранее

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

МИД России прокомментировал отказ Армении выплатить взнос в бюджет Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В ведомстве отметили, что задолженности у Еревана случались и ранее, передает РИА Новости.

«Что касается существа вопроса, то задолженности по выплатам в бюджет Организации, в том числе со стороны Армении, случались и ранее», — уточнили в министерстве.

В МИД добавили, что в тот момент вопросы финансирования деятельности ОДКБ решались за счет резервов, после чего государства-члены погашали имеющиеся задолженности. Долевой взнос Армении на 2024 год составляет 53,22 миллиона рублей, рассказали в ведомстве.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин заявил, что необдуманные шаги властей Армении могут сделать невозможным возвращение к совместной работе с Москвой и другими странами в рамках Организации Договора о коллективной безопасности.

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      Марина Совина
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