На Украине рассказали об утрате доверия Запада из-за кадровой политики

FT: Запад теряет доверие к Украине из-за кадровой политики

Последние решения властей Украины в области кадровой политики вызывают непонимание внутри коалиции стран-союзников Киева. Об утрате доверия Запада к Украине рассказал в разговоре с The Financial Times (FT) неназванный украинский чиновник.

«Шесть украинских и западных чиновников сообщили FT, что серия увольнений, отставок и перестановок в правительстве под руководством [президента Украины Владимира] Зеленского в последние месяцы вызвала напряженность между Киевом и западными партнерами», — говорится в публикации.

Речь, в частности, идет об отставке главы агентства по восстановлению и развитию инфраструктуры Украины Мустафы Найема, который критиковал правительства из-за неэффективности мер по созданию фортификационных сооружений на фронте.

10 июня Найем объявил о своей отставке. Причиной увольнения, по словам политика, стали «системные препятствия», мешающие эффективно выполнять свои обязанности.