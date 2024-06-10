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11:28, 10 июня 2024Бывший СССР

На Украине врачи назвали мужчину москалем и отказались помогать ему

В Ивано-Франковске врачи назвали мариупольца москалем и отказались помогать ему

Фото: Игорь Маслов / РИА Новости

В украинском Ивано-Франковске сотрудники скорой помощи отказались помогать жителю Мариуполя, назвав его москалем. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

«Я тебя принимать не буду, везти никуда не буду. Приехал, москаль, во Франковск, так вставай на ноги», — сказала лежащему без движения на асфальте мужчине одна из приехавших на скорой врачей.

Сообщается, что у мужчины случился припадок эпилепсии. В свою очередь, сотрудница скорой заявила, что мужчина напился, и потребовала от него встать.

Ранее стало известно, что более 30 украинцев прорвались через границу Венгрии на грузовике ГАЗ-66 с черными военными номерами. Впоследствии венгерские правоохранители задержали их на окраине села Барабаш.

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      Александр Курбатов
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