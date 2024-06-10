На выставке в Москве покажут новейшую управляемую ракету 305Э

«Рособоронэкспорт»: на выставке в Москве покажут новейшую ракету 305Э

На выставке HeliRussia 2024, которая с 10 по 12 июня пройдет в Москве, покажут новейшую легкую многоцелевую управляемую ракету (ЛМУР) 305Э. Об этом со ссылкой на компанию «Рособоронэкспорт» сообщает ТАСС.

Кроме 305Э, на мероприятии будут представлены противотанковые управляемые ракеты, доказавшие свою эффективность в зоне специальной военной операции, а также другие авиационные средства поражения.

Ранее компания сообщила, что поставит свыше 170 вертолетов в более чем 20 стран.

В октябре 2023 года начальник армейской авиации Воздушно-космических сил России генерал-майор Игорь Романов заявил, что ЛМУР, известная как «Изделие 305», позволяет российским вертолетчикам поражать цели без входа в зону работы противовоздушной обороны противника.