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06:08, 10 июня 2024Наука и техника

«Рособоронэкспорт» поставит свыше 170 вертолетов более чем в 20 стран

Михеев: «Рособоронэкспорт» поставит свыше 170 вертолетов более чем в 20 стран

«Рособоронэкспорт» поставит свыше 170 вертолетов в более чем 20 стран, заключены соответствующие контракты. Об этом сообщил Александр Михеев, генеральный директор компании, входящей в госкорпорацию «Ростех», на выставке вертолетной индустрии HeliRussia 2024. Его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что наиболее востребованными машинами являются разведывательно-ударный вертолет Ка-52Э, боевой Ми-28НМЭ, военно-транспортные Ми-171Ш и транспортно-боевые Ми-35М и Ми-35П. Все они продемонстрированы на мероприятии.

Михеев заявил, что российская вертолетная индустрия обеспечивает потребности военных, современная техника показала высочайшие характеристики в реальных боевых действиях. Производственные мощности позволяют как выполнять гособоронзаказ в приоритетном порядке, так и полноценно поставлять продукцию по экспортным контрактам.

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      Марина Совина
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