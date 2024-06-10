Началось расследование из-за инцидента с парашютистом в российском регионе

СК возбудил дело после гибели парашютиста в Ленобласти

В Ленинградской области следователи возбудили уголовное дело из-за инцидента с парашютистом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета (СК) России.

Расследование ведется по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следователи провели осмотр места происшествия и назначили экспертизы.

По данным следствия, 9 июня мужчина в группе из семи человек совершил прыжок с парашютом из самолета Ан-28 в Ленинградской области. Во время полета при открытии произошла закрутка основного парашюта. Мужчина получил несовместимые с жизнью травмы от удара о землю.

Он проходил тренировку в Федерации парашютного, самолетного и вертолетного спорта — в тот день спортсмен прыгал в четвертый раз, уточняет Telegram-канал Mash. Всего он совершил 363 прыжка.

8 июня сообщалось о несчастном случае, произошедшем с парашютистом со стажем в Волгоградской области. Во время прыжка порыв ветра ударил его о столб.