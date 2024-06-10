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10:38, 10 июня 2024Наука и техника

НАТО поддержало разработку автономных боевых роботов

НАТО поддержал разработку компанией ARX Robotics автономных боевых роботов

Фото: Business Wire / AP

НАТО поддержало разработку немецкой компанией ARX Robotics автономных боевых роботов. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Компания получила инвестиции в размере 9 миллионов евро, из которых на НАТО приходится более половины.

По словам гендиректора ARX Robotics Марка Витфельда, в настоящее время государства альянса не готовы к войне роботов, тогда как европейским армиям необходимы беспилотные системы. «Эти системы должны быть простыми в производстве, децентрализованными и пригодными для развертывания в критических количествах», — уточнил руководитель.

Ранее гендиректор компании «Гумич» Александр Гаврилов сообщил, что возглавляемое им предприятие при участии госкорпорации «Ростех» создало роботизированную гусеничную платформу с противотанковым ракетным комплексом (ПТРК).

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      Иван Потапов
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