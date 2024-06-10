Названо имя возможного преемника Пугачевой в России

Певица Буланова заявила, что Киркоров станет преемником Пугачевой в России

Певец Филипп Киркоров может стать преемником исполнительницы Аллы Пугачевой в России. Таким мнением поделилась заслуженная артистка России Татьяна Буланова, ее слова приводит MK.RU.

«Примадонн, конечно. Он же сам объявил, что он теперь — Примадонн. Нормальный преемник. Хотя, конечно, по правде говоря, Алла Борисовна Пугачева — единственный артист в своем роде. И Филипп Киркоров — единственный артист в своем роде», — заявила певица.

Ранее Филипп Киркоров в эфире шоу «Однажды» на НТВ признался, что иногда его посещают депрессивные мысли из-за уныния и апатии.