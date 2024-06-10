Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
18:34, 10 июня 2024Культура

Названо имя возможного преемника Пугачевой в России

Певица Буланова заявила, что Киркоров станет преемником Пугачевой в России
Филипп Киркоров

Филипп Киркоров. Фото: Tomas Vinickas / Коммерсантъ

Певец Филипп Киркоров может стать преемником исполнительницы Аллы Пугачевой в России. Таким мнением поделилась заслуженная артистка России Татьяна Буланова, ее слова приводит MK.RU.

«Примадонн, конечно. Он же сам объявил, что он теперь — Примадонн. Нормальный преемник. Хотя, конечно, по правде говоря, Алла Борисовна Пугачева — единственный артист в своем роде. И Филипп Киркоров — единственный артист в своем роде», — заявила певица.

Ранее Филипп Киркоров в эфире шоу «Однажды» на НТВ признался, что иногда его посещают депрессивные мысли из-за уныния и апатии.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      В Польше произошел мощный взрыв на оружейном заводе. Там собирали зенитные комплексы и боеприпасы для Украины

      В Запорожье рассказали о последствиях взятия под контроль Старомайорского

      Раскрыты подробности о слушании по делу стрелявшего в сослуживца на СВО военного

      Названо имя возможного преемника Пугачевой в России

      Врач перечислил способы ускорить восстановление после инсульта

      Глава УЕФА объяснил недопуск молодежных сборных России к турнирам

      На Украине рассказали об интересе западных спецслужб к советским архивам

      Стала известна реакция Зеленского на отказ Китая от участия в саммите по Украине

      Microsoft внезапно остановила обновление для Windows 11

      В России ответили на заявление из Пентагона о причастности к авиакатастрофам

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше