Microsoft представила новые консоли

Microsoft анонсировала три новые игровые приставки Xbox Series

Корпорация Microsoft анонсировала три новые консоли серии Xbox Series. Соответствующий ролик опубликован на YouTube-канале компании.

Microsoft обновила линейку приставок Xbox Series, первые консоли которой вышли в ноябре 2020 года. Главным релизом оказалась обновленная приставка Xbox Series X, которая отличается от оригинальной версии расширенным до 2 терабайт накопителем и уникальной расцветкой.

Также представили приставку Xbox Series X Digital Edition. Она имеет накопитель емкостью 1 терабайт, однако не получила дисковода — в отличие от флагмана серии. Третьей консолью оказалась Xbox Series S — обновленная версия самой доступной модели Xbox. Если классическая Series S имела накопитель на 512 гигабайт, то новая версия получила 1 терабайт постоянной памяти.

Xbox Series X с 2 терабайтами памяти оценили в 599 долларов, Series X Digital Edition будут продавать за 449 долларов. Младшая Xbox Series S обойдется в 349 долларов. Все три модели будут доступны для покупки геймерам до конца года.

В конце мая корпорация Sony — главный конкурент Microsoft на рынке консолей — заявила, что PlayStation 5 стала самой прибыльной приставкой бренда. PS5 принесла компании 106 миллиардов долларов за четыре года.