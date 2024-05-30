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16:55, 30 мая 2024Наука и техника

PlayStation 5 стала самой прибыльной консолью

PlayStation 5 принесла Sony 106 миллиардов долларов за четыре года

Фото: Issei Kato / Reuters

Корпорация Sony показала внутреннюю презентацию для инвесторов. Материалы доступны на сайте компании.

Согласно официальным данным, PlayStation 5 назвали самым прибыльным поколением в истории консолей Sony. С конца 2020 года приставки серии и связанные с ней продукты принесли японской компании 106 миллиардов долларов. Для сравнения, поколение PlayStation 4 принесло Sony 107 миллиардов долларов, но за 7 лет. Тогда как PS5 позволила IT-гиганту заработать за неполные 4 года.

Количество консолей PS5 и PS4 сравнялось — в конце 2023-го их было по 49 миллионов штук. При этом популярнее новое поколение: в PlayStation 5 зарегистрировано 2,4 миллиарда часов геймплея, в PlayStation 4 — 1,4 миллиарда часов.

В корпорации подчеркнули, что пользователи PS5 тратили на консоль больше денег за первые четыре года, чем владельцы консоли Sony прошлого поколения — 731 против 580 долларов. Также в компании уверены, что смогут увеличить пользовательскую базу актуальной приставки — благодаря ПК-геймерам.

PlayStation 4 вышла осенью 2013 года. PlayStation 5 появилась в ноябре 2020 года. В конце 2024-го Sony должна представить консоль PlayStation 5 Pro.

В середине мая стало известно, что корпорация Sony отгрузила за 2023 финансовый год 20,8 миллиона единиц консолей PS5. В компании ожидают снижения продаж.

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      Андрей Ставицкий
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