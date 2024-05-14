Продажи PlayStation 5 выросли

Sony увеличила продажи PlayStation 5, но не оправдала ожиданий

Корпорация Sony отгрузила за 2023 финансовый год 20,8 миллиона единиц консолей PS5. Об этом сообщается в отчете на сайте компании.

В компании рассказали, что продали на 1,7 миллиона устройств больше, чем в 2022 году. Однако, несмотря на рост продаж, в Sony не оправдали ожиданий руководителей корпорации и инвесторов — в феврале в фирме прогнозировали, что реализуют минимум 21 миллион приставок.

По информации источников Reuters, в компании ожидают снижения продаж — топ-менеджеры IT-гиганта прогнозируют 18 миллионов консолей за 2024-й финансовый год, который завершится 31 марта 2025 года.

Продажи игр за последний квартал достигли 72,6 миллиона единиц — это почти на 5 миллионов больше, чем годом ранее. 12,3 миллиона пришлось на софт непосредственно от Sony.

Также в Sony рассказали, что после ухода бывшего главы подразделения PlayStation Джима Райана игровой бизнес возглавят новые руководители. Хидеаки Нишино станет генеральным директором платформы Sony Interactive Entertainment, Хермен Хюлст будет назначен генеральным директором SIE Studio.

В начале мая специалисты проекта Digital Foundry рассказали о характеристиках новой консоли Sony PlayStation. В том числе, PS5 Pro получит производительность 33,5 терафлопс, частоту процессора до 2,35 гигагерц, 256 килобайт кэш-памяти первого уровня.