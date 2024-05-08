Раскрыта мощность PlayStation 5 Pro

Eurogamer: PlayStation 5 Pro будет мощнее PlayStation 5 на 45 процентов

Специалисты проекта Digital Foundry рассказали о характеристиках новой консоли Sony PlayStation. Об этом сообщает издание Eurogamer.

Авторы изучили оказавшуюся в сети техническую спецификацию PlayStation 5 Pro. В материале говорится, что новая консоль будет иметь 30 процессоров рабочей группы (WGP), тогда как оригинальная PS5 имела 18 процессоров. В связи с этим новое устройство получит производительность 33,5 терафлопса против 10,23 терафлопса у выпущенного в 2020 году девайса.

Специалисты подчеркнули весомую разницу в терафлопсах, но объяснили, что PS5 Pro будет на 45 процентов мощнее PS5. Также из раскрытых данных следует, что стандартная частота процессора новой модели составит 2,18 гигагерц против 2,23 гигагерц у старого аппарата. Однако при разгоне частота может увеличиться до 2,35 гигагерц.

Кэш-память первого уровня PS5 Pro будет равняться 256 килобайтам, тогда как у оригинальной консоли она составляла 128 килобайт. Это позволит повысить производительность при запуске игр с функцией трассировки лучей. Релиз PlayStation 5 Pro должен состояться в конце 2024 года.

Ранее стало известно, что компания Sony начала уведомлять разработчиков игр о новом режиме, который будет доступен в приставке PlayStation 5 Pro. Режим «ультраускорение» позволит отображать игры в разрешении 4K и с частотой 60 кадров в секунду.