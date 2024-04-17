Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
13:37, 17 апреля 2024Наука и техника

Новая PlayStation получит режим «ультраускорения»

The Verge: некоторые игры на PlayStation 5 Pro получат повышенное разрешение

Фото: Kerde Severin / Unsplash

Компания Sony начала уведомлять разработчиков игр о новом режиме, который будет доступен в приставке PlayStation 5 Pro. Об этом стало известно источникам издания The Verge.

По словам представителей корпорации, некоторые игры получат улучшенную частоту кадров и более высокое разрешение при запуске на PS5 Pro. Однако для этого разработчики должны будут добавить специальный режим и обновить SDK (software development kit).

Новый режим на PS получит название «ультраускорение» (ultra boost). При его активации приставка сможет отображать игры в разрешении 4K и с частотой 60 кадров в секунду. Такое улучшение будет доступно только в том случае, если игры имеют соответствующие характеристики.

При этом в режиме «ультраускорение» не будут улучшены игры с фиксированным разрешением и частотой кадров. Как объяснили инсайдеры, в Sony не навязывают поддержку нового режима, но приветствуют его поддержку. Игры, которые будут запускаться на PS5 Pro в наивысшем разрешении, получат от платформы пометку Enhanced («Улучшенный») и, скорее всего, будут продвигаться в магазине PS Store.

В середине марта журналисты издания Wccftech предсказали PlayStation 5 Pro, которая должна выйти до конца года, трехкратное увеличение мощности. В будущем приставка сможет увеличивать разрешение некоторых игр до 8К.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Андрей Ставицкий
      Обсудить
      Последние новости

      ФСБ ликвидировала террориста, планировавшего атаку на синагогу. Раввин рассказал, как это было

      В ДНР рассказали о стоявших под Авдеевкой с пластиковыми автоматами бойцах ВСУ

      Верховный суд отменил апелляционное решение по делу российского профессора

      VK предложила начинающим айтишникам оплачиваемую летнюю стажировку

      Более тысячи человек обратились к врачам из-за паводка в российском регионе

      Песков прокомментировал связь закона об иноагентах в Грузии с Москвой

      Раскрыт гениально простой секрет символа Петербурга

      Парламент Грузии принял законопроект об иноагентах в первом чтении

      Новая PlayStation получит режим «ультраускорения»

      Группу «Би-2» покинул один из участников

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше