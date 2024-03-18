PlayStation 5 Pro предсказали трехкратное увеличение мощности

Wccftech: PlayStation 5 Pro будет в три раза мощнее базовой консоли Sony

Новая игровая консоль PlayStation получит увеличение производительности и поддержку искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает издание Wccftech.

Журналисты медиа сослались на внутренний документ Sony, который распространили в тематических блогах. В нем говорится, что PlayStation 5 Pro будет иметь обновленный графический процессор, который обеспечит более быстрый — на 45 процентов — рендеринг видео. Кроме того, он будет поддерживать улучшенную технологию трассировки лучей.

По сравнению с базовой приставкой PlayStation 5 будет мощнее в три раза. Также инсайдеры предсказали, что девайс получит улучшенную архитектуру.

Кроме того, консоль PS5 Pro будет поддерживать технологию Super Resolution. Основываясь на алгоритмах ИИ, она будет улучшать изображение и масштабировать разрешение видеоигр до 4К. В дальнейшем консоль получит обновление, после которого приставка сможет увеличивать разрешение до 8К.

В середине февраля авторы YouTube-канала Moore's Law Is Dead рассказали, что PlayStation 5 Pro оценят в 500 долларов. Приставка должна выйти до конца 2024 года.