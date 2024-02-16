Раскрыта стоимость PlayStation 5 Pro

Moore's Law Is Dead: PlayStation 5 Pro без дисковода оценят в 500 долларов

Авторы YouTube-канала Moore's Law Is Dead рассказали о выходе новой версии консоли PlayStation. Запись видео доступна на YouTube.

Согласно раскрытой специалистами информации, PlayStation 5 Pro окажется улучшенной версией PlayStation 5. Блогеры отметили, что переход от PS5 к PS5 Pro окажется «менее скромным», чем в свое время был переход от PS4 к PS4 Pro.

Стоимость базовой версии консоли без дисковода составит 500 долларов. Также, вероятно, Sony выпустит PS5 Pro с дисководом. Она будет дороже актуальной консоли PlayStation 5, которая оценена в 450 долларов. Однако авторы считают, что базовая PS5 подешевеет до 400 долларов после выхода Pro-модели.

Авторы канала Moore's Law Is Dead также рассказали, что новая приставка окажется немного мощнее актуальной. Девайс позволит запускать некоторые игры в разрешении 4К и повысить частоту кадров. Также, вероятно, консоль будет основана на восьмиядерной архитектуре AMD Zen 2 с 56 вычислительными блоками и получит 16 гигабайт оперативной памяти GDDR6.

Ранее блогер под ником RedGamingTech рассказал, что корпорация Sony уже год работает над новым поколением консоли PlayStation. По его информации, PS6 выйдет не раньше 2028 года.