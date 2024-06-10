Парень сходил к врачу из-за интимной боли и узнал неприятную правду

Пользователь Reddit с ником Safe-Fig8102 рассказал на портале, как обратился к врачу из-за боли в пенисе и узнал неприятную правду. Он уточнил, что это касалось его возлюбленной.

Рассказчик уточнил, что описанная им ситуация произошла около года назад. Он начал встречаться с девушкой по имени Бет. Перед тем как вступить с ней в отношения, автор поста попросил новую возлюбленную сдать вместе с ним тесты, показывающие наличие заболеваний, передающихся половым путем. Из результатов этих анализов следовало, что молодые люди не были заражены половыми инфекциями.

Спустя пять месяцев после начала отношений Бет уехала отдыхать в Европу без бойфренда. По ее возвращении пара занялась незащищенным сексом, а еще через два дня после этого парень испытал боль в районе интимного места при мочеиспускании, а также заметил выделения из пениса. Он обратился к врачу, который провел необходимые анализы и назначил лечение против половой инфекции. Результаты тестов показали, что автор публикации был болен гонореей.

«Я был в замешательстве, потому что Бет была моей единственной половой партнершей. А это означало одно: она изменила мне. Возможно, когда была в Европе», — заключил автор поста. После этого он прекратил общение с Бет.

Несколько дней назад девушка пришла к дому рассказчика и сообщила, что заразила его гонореей. Он заявил, что знал об этом и прошел необходимый курс лечения. Бет, в свою очередь, разозлилась на парня, спросив, почему он не сказал о своем диагнозе ей. «Видимо, развивавшаяся год гонорея повредила ее репродуктивную систему. Возможно, сейчас она бесплодна. Хотя всегда хотела иметь детей», — заключил автор поста.

В комментариях пользователи заявили, что в случившемся с Бет нет вины автора публикации. Они заявили, что с девушкой должны были связаться врачи, диагностировавшие гонорею у парня.

Ранее другой пользователь Reddit рассказал, как зашел в сеть и узнал неприятную правду о бывшей девушке. Он выяснил, что она занималась сексом с другими мужчинами, снимала это на видео и выкладывала в интернет.