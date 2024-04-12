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06:00, 12 апреля 2024Интернет и СМИ

Мужчина зашел в интернет и случайно узнал неприятную правду об экс-возлюбленной

Фото: Unsplash

Пользователь Reddit с ником Mammoth_Sherbet_1607 поделился историей о том, как он зашел в интернет и случайно узнал неприятную правду о бывшей возлюбленной. Мужчина признался, что открытие, которое он сделал, заставило его чувствовать себя ужасно.

Автор поста рассказал, что встречался с девушкой шесть лет. По его словам, незадолго до расставания она сообщила ему, что лучший друг признался ей в любви. «После этого я увидел ее еще раз, но ненадолго. Она осталась у меня с ночевкой, во время которой перечислила все, что ей не нравилось во мне. Затем она отправила мне сообщения, которые разбили мне сердце. В итоге я собрал все остатки своего достоинства и стал жить дальше без нее», — написал мужчина.

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Несколько дней назад рассказчик зашел в интернет и увидел ролик, где его экс-возлюбленная занималась сексом с другим мужчиной. Оказалось, что видео было снято еще за два года до того, как они расстались. «Она не просто изменяла мне, она снимала это на видео и выкладывала в интернет. Это почувствовал себя ужасно. Она могла бы просто порвать со мной и избавить меня от таких неприятностей», — отметил мужчина.

Рассказчик добавил, что сейчас встречается с другой девушкой, и уточнил, что счастлив в нынешних отношениях.

«Это отстой. Рад, что теперь с тобой все в порядке», — поддержал автора поста один из комментаторов. Другой участник обсуждения заявил, что на месте мужчины отправил бы это видео бывшей возлюбленной и сказал, что знает всю правду о ней. «Вы теперь можете говорить, что у вас был секс с порнозвездой», — пошутил еще один читатель.

Ранее другой пользователь Reddit рассказал, как он, став случайным свидетелем ссоры жены с ее сестрой, узнал неприятную для него правду. Мужчина признался, что после услышанного захотел развестись с супругой.

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      Олег Давыдов
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