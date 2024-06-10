Политолог раскрыл политическую уловку Макрона с роспуском Нацсобрания

Политолог Быстрицкий заявил, что роспуск Макроном Нацсобрания является уловкой

Роспуск французским президентом Эммануэлем Макроном Национального собрания представляет собой политическую уловку в свете падения популярности и поражения партии «Возрождение» на выборах в Европейский парламент, заявил в разговоре с «Известиями» политолог Андрей Быстрицкий.

Как утверждает эксперт, это всего лишь техническая процедура. «Это обычная правка в таких странах, как Франция, Великобритания. Это попытка подтвердить мандатное управление с падением популярности и очень специфическим результатом выборов в Европарламент», — раскрыл уловку французского лидера эксперт. По словам политолога, данное решение показывает, что нынешняя политическая стратегия Макрона непопулярна.

Ранее Макрон обеспокоился усилением позиций ультраправых партий в Европе. Глава государства обратил внимание, что на выборах в Европарламент побеждают фракции, которые выступают против прогресса.