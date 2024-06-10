Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:41, 10 июня 2024Мир

Политолог раскрыл политическую уловку Макрона с роспуском Нацсобрания

Политолог Быстрицкий заявил, что роспуск Макроном Нацсобрания является уловкой

Фото: Ludovic Marin / Pool / Reuters

Роспуск французским президентом Эммануэлем Макроном Национального собрания представляет собой политическую уловку в свете падения популярности и поражения партии «Возрождение» на выборах в Европейский парламент, заявил в разговоре с «Известиями» политолог Андрей Быстрицкий.

Как утверждает эксперт, это всего лишь техническая процедура. «Это обычная правка в таких странах, как Франция, Великобритания. Это попытка подтвердить мандатное управление с падением популярности и очень специфическим результатом выборов в Европарламент», — раскрыл уловку французского лидера эксперт. По словам политолога, данное решение показывает, что нынешняя политическая стратегия Макрона непопулярна.

Ранее Макрон обеспокоился усилением позиций ультраправых партий в Европе. Глава государства обратил внимание, что на выборах в Европарламент побеждают фракции, которые выступают против прогресса.

Что думаешь? Оцени!
      Маргарита Пименова
      Обсудить
      Последние новости

      «Иного от него и не ждали». Россия выразила официальный протест Армении после поездки посла республики в украинскую Бучу

      Средства ПВО сбили украинский беспилотник над российским регионом

      Исполнителя теракта в «Крокусе» оштрафуют за нарушение ПДД в день задержания

      Политолог раскрыл политическую уловку Макрона с роспуском Нацсобрания

      Правящий альянс Венгрии победил на выборах в Европарламент

      «Альтернатива для Германии» вышла на второе место на выборах в Европарламент

      Правительство поддержало законопроект о штрафах за опасное вождение

      Пару любителей секса на людях старше 40 заставили работать бесплатно

      Пушков прокомментировал поражение партии Макрона на выборах в Европарламент

      Европарламент по предварительным итогам заявил о победе партии фон дер Ляйен

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше