Польский экс-судья назвал слова Лукашенко главной гарантией своей безопасности

Экс-судья Шмидт назвал главной гарантией своей безопасности слова Лукашенко

Бывший польский судья Томаш Шмидт, уехавший в Белоруссию из-за несогласия с политикой Варшавы, назвал слова президента Белоруссии Александра Лукашенко главной гарантией своей безопасности в связи с выдачей польским судом европейского ордера на его арест. Соответствующее заявление Шмидт сделал в своем Telegram-канале.

«Этот ордер имеет силу только в странах ЕС. Он не распространяется на Беларусь, Россию и многие другие страны. Для меня самой важной гарантией моей безопасности являются слова президента Александра Лукашенко, сказанные им представителям СМИ, о том, что я могу чувствовать себя в безопасности здесь, в Беларуси», — написал он.

Он также подчеркнул, что «не получил ни одного письма» от польских властей по поводу обвинений в шпионаже, которые были предъявлены ему в ордере, хотя «указал свой адрес».

Ранее стало известно, что окружной суд Варшавы выдал ордер на арест Шмидта. Отмечается, что бывшего судью подозревают в шпионаже.