Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:21, 10 июня 2024Мир

Польский экс-судья назвал слова Лукашенко главной гарантией своей безопасности

Экс-судья Шмидт назвал главной гарантией своей безопасности слова Лукашенко
Томаш Шмидт

Томаш Шмидт. Фото: Информационное агентство БелТА / Wikimedia

Бывший польский судья Томаш Шмидт, уехавший в Белоруссию из-за несогласия с политикой Варшавы, назвал слова президента Белоруссии Александра Лукашенко главной гарантией своей безопасности в связи с выдачей польским судом европейского ордера на его арест. Соответствующее заявление Шмидт сделал в своем Telegram-канале.

«Этот ордер имеет силу только в странах ЕС. Он не распространяется на Беларусь, Россию и многие другие страны. Для меня самой важной гарантией моей безопасности являются слова президента Александра Лукашенко, сказанные им представителям СМИ, о том, что я могу чувствовать себя в безопасности здесь, в Беларуси», — написал он.

Он также подчеркнул, что «не получил ни одного письма» от польских властей по поводу обвинений в шпионаже, которые были предъявлены ему в ордере, хотя «указал свой адрес».

Ранее стало известно, что окружной суд Варшавы выдал ордер на арест Шмидта. Отмечается, что бывшего судью подозревают в шпионаже.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине назвали возможные сроки генерального сражения. Когда может завершиться СВО?

      В США заявили о неспособности разрешения на удары по России помочь Украине

      Белоусов провел совещание по вопросам медицинского обеспечения бойцов на СВО

      Назван район Москвы с самыми дешевыми для аренды квартирами

      Россиян причислили к самым расточительным нациям в мире

      Российские импорт и экспорт упали

      В Харькове раздалась серия взрывов

      В России парашютист снял последнюю минуту своей жизни на видео

      В Думе начали работу над социально значимыми законопроектами

      Глава МИД Бразилии выступил за конференцию по Украине с участием России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше