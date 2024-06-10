Суд Варшавы выдал ордер на арест бежавшего из Польши судьи

Окружной суд Варшавы выдал ордер на арест польского судьи Томаша Шмидта, бежавшего в Белоруссию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальную прокуратуру Польши.
«Суд по представлению прокурора выдал европейский ордер на арест Томаша Шмидта, подозреваемого в совершении преступления шпионажа», — сообщили в прокуратуре.
6 мая стало известно, что польский судья отказался от своей должности и попросил политического убежища в Белоруссии в знак протеста против политики Варшавы. Спецслужбы Польши сообщили, что Шмидт мог передавать секретные данные российской разведке.
13 мая польский суд на три месяца заочно арестовал Шмидта. В июне в полиции Польши сообщили, что Интерпол отказался разыскивать бежавшего в Белоруссию судьу.