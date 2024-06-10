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15:37, 10 июня 2024Мир

Суд Варшавы выдал ордер на арест бежавшего из Польши судьи

Суд Варшавы выдал ордер на арест судьи Шмидта, бежавшего из Польши в Белоруссию

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Окружной суд Варшавы выдал ордер на арест польского судьи Томаша Шмидта, бежавшего в Белоруссию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальную прокуратуру Польши.

«Суд по представлению прокурора выдал европейский ордер на арест Томаша Шмидта, подозреваемого в совершении преступления шпионажа», — сообщили в прокуратуре.

6 мая стало известно, что польский судья отказался от своей должности и попросил политического убежища в Белоруссии в знак протеста против политики Варшавы. Спецслужбы Польши сообщили, что Шмидт мог передавать секретные данные российской разведке.

13 мая польский суд на три месяца заочно арестовал Шмидта. В июне в полиции Польши сообщили, что Интерпол отказался разыскивать бежавшего в Белоруссию судьу.

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      Елизавета Мытарева
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