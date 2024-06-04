Интерпол отказался разыскивать бежавшего из Польши судью

Интерпол отказался разыскивать бежавшего в Белоруссию польского экс-судью Шмидта

Интерпол отказался разыскивать бежавшего в Белоруссию бывшего польского судью Томаша Шмидта. Об этом сообщили в полиции Польши, пишет РИА Новости.

В ведомстве пояснили, что Интерпол «не разрешает обработку данных по своим каналам за действия против безопасности государства, которые считаются политическими преступлениями».

Ранее Шмидт заявил, что Польша обязалась перед США участвовать в войне против России в случае необходимости.

15 мая польский суд заочно арестовал на три месяца Шмидта, который в знак протеста и несогласия с политикой Варшавы уехал в Белоруссию. До этого спецслужбы Польши сообщили, что бывший судья мог передавать секретные данные российской разведке.