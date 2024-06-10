Помочившемуся с высоты на священном перевале россиянину начали приходить угрозы

Помочившемуся на священном перевале Кату-Ярык россиянину начали приходить угрозы

Помочившемуся с высоты на священном перевале Кату-Ярык на Алтае россиянину и его подругам начали приходить угрозы. Об этом пишет KP.RU.

Одна из девушек, которая отдыхала вместе с героем скандального ролика, призналась, что жалеет о содеянном. Более того, она извинилась за то, что смеялась на записи. «Смех на видео — естественная эмоция, которую трудно контролировать и вовремя осознать, — пояснила она. — За это я приношу свои извинения».

Россиянка также выразила сожаление, что эта ситуация затронула такое большое количество людей. «Осквернять природу и культуру целого народа — это не норма, мы это понимаем, — добавила она. — Так же как и публиковать подобные видео».

По словам туристки, на нее и ее друзей обрушилась волна гнева. «Продолжительное время мне и коллегам присылают прямые угрозы, уже выяснив наши адреса, — заявила она. — (...) Я переживаю за жизнь и здоровье свое и коллег. Сейчас мы чувствуем себя в реальной опасности и планируем обратиться в полицию».

Путешественница подчеркнула, что поступок на видео — глупый и детский, однако обратная связь, которую она получает — несоизмерима ему. Она надеется, что конфликт удастся урегулировать мирным путем.

Ранее сообщалось, что 31-летний житель Новосибирска помочился на перевале Кату-Ярык в Алтайском крае и попал на видео. На кадрах видно, как мужчина подходит к обрыву и начинает справлять нужду с высоты в священном месте.