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07:31, 10 июня 2024Ценности

Популярная модель показала откровенные фото из отпуска

Американская фотомодель Шарлотта Маккинни прогулялась в бикини по пляжу в Майами

Фото: @charlottemckinney

Популярная американская фотомодель, актриса и блогерша Шарлотта Маккинни показала откровенное фото из отпуска в Майами, США. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), которая насчитывает 2,3 миллиона подписчиков.

30-летняя манекенщица прогулялась по пляжу в черном бикини с принтом в виде ромашек. Так, она позировала на фоне моря в топе с треугольными чашками и завязками на шее и V-образных трусах на низкой посадке. В то же время инфлюэнсерша прикрыла лицо от солнца с помощью кепки-козырька.

Кроме того, знаменитость показала селфи, где предстала в топе от бикини в мелкую клетку и красной мини-юбке с заниженной талией. При этом она распустила волосы, надев на голову белый ободок.

Ранее в июне 22-летняя дочь американской супермодели Синди Кроуфорд Кайя Гербер отдохнула в купальнике на пляже.

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      Карина Черных
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