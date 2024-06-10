Появились подробности о выпавших по очереди из окна москвичке с сыном

Mash: на западе Москвы женщина пыталась спасти сына и выпала с ним из окна

Жительница дома на западе Москвы пыталась спасти сына и выпала вместе с ним из окна многоэтажного дома на Крылатской улице. Такие подробности об инциденте в столице появились у Telegram-канала Mash.

До этого очевидцы рассказали изданию, что заметили, как горожанка с подростком падали с высоты по очереди.

Соседи москвички утверждают, что женщина схватила сына-девятиклассника за ноги, однако не смогла удержать и сорвалась вниз вместе с ним.

Прибывшие медики не сумели спасти обоих.

До этого сообщалось, что в Воронеже трехлетние близнецы выпали из окна пятого этажа общежития. После происшествия следователи начали проверку. Они назначили судебно-медицинские экспертизы, чтобы установить степень тяжести причиненного здоровью детей вреда и выяснить причины случившегося.