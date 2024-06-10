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19:27, 10 июня 2024Мир

Премьер Чехии обвинил Россию в попытке поджечь пражские городские автобусы

Премьер Чехии Фиала: Россия финансировала сорванный поджог автобусов в Праге

Фото: Reuters

Премьер-министр Чехии Петр Фиала обвинил Россию в сорванной попытке поджога городских автобусов в Праге. Об этом сообщает Reuters.

«Есть подозрения, что нападение было организовано и финансировалось, вероятно, Россией», — заявил Фиала.

По данным агентства JV Press, в ночь с 5 на 6 июня пражская полиция задержала 26-летнего иностранца из Южной Америки в автобусном гараже, когда тот пытался поджечь транспортные средства с помощью горючей жидкости. 8 июня мужчина был арестован, ему было предъявлено обвинение в терроризме.

По словам Фиалы, неудавшийся поджог городских автобусов — «часть гибридной войны, которую ведет против нас Россия». Премьер-министр добавил, что «Россия постоянно пытается посеять беспорядки, подорвать доверие граждан к нашему государству».

Ранее в Южной Корее заподозрили российских специалистов в создании спутников-шпионов для КНДР.

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