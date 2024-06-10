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17:51, 10 июня 2024Мир

Премьер Польши сообщил о непричастности внешних сил к взрыву на оружейном заводе

Власти Польши не считают, что взрыв на заводе Mesko устроили внешние силы
Дональд Туск

Дональд Туск. Фото: Damian Burzykowski / IMAGO / Globallookpress.com

К взрыву на польском оружейном заводе Mesko не причастны внешние силы. Об этом сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск, передает РИА Новости.

«Нет оснований полагать, что причастны какие-то внешние силы», — заявил Туск в ходе пресс-конференции.

Мощный взрыв на предприятии произошел 10 июня, в результате инцидента есть пострадавшие. Одного из них спасти не удалось. Пожар, возникший из-за взрыва, был потушен.

В 2022 году Mesko заключил контакт с Пентагоном о производстве переносных зенитных ракетных комплексов для Украины. Кроме того, компания сообщала о запуске совместного с Киевом производства танковых боеприпасов.

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      Елизавета Мытарева
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