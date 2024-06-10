Премьер Польши сообщил о непричастности внешних сил к взрыву на оружейном заводе

К взрыву на польском оружейном заводе Mesko не причастны внешние силы. Об этом сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск, передает РИА Новости.
«Нет оснований полагать, что причастны какие-то внешние силы», — заявил Туск в ходе пресс-конференции.
Мощный взрыв на предприятии произошел 10 июня, в результате инцидента есть пострадавшие. Одного из них спасти не удалось. Пожар, возникший из-за взрыва, был потушен.
В 2022 году Mesko заключил контакт с Пентагоном о производстве переносных зенитных ракетных комплексов для Украины. Кроме того, компания сообщала о запуске совместного с Киевом производства танковых боеприпасов.