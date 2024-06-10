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16:34, 10 июня 2024Бывший СССР

В Молдавии приравняли дезинформацию к госизмене

Президент Молдавии Санду утвердила поправки в УК о государственной измене

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Президент Молдавии Майя Санду утвердила поправки в статью Уголовного кодекса о государственной измене. Об этом сообщает РИА Новости.

К госизмене приравнены переход на сторону врага во время войны, шпионаж, разглашение государственной тайны и оказание помощи в проведении враждебных действий против безопасности государства.

Авторы поправок уточняют, что враждебные действия против безопасности государства выражаются в том числе в дезинформации.

Ранее молдавская оппозиция раскритиковала поправки в статью о госизмене за расплывчатость формулировок, что, по их мнению, представляет особую угрозу праву на свободу выражения мнений. Проект также раскритиковали международные общественные организации, в том числе Amnesty International.

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      Илья Таксюр
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