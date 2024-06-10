В Молдавии приравняли дезинформацию к госизмене

Президент Молдавии Санду утвердила поправки в УК о государственной измене

Президент Молдавии Майя Санду утвердила поправки в статью Уголовного кодекса о государственной измене. Об этом сообщает РИА Новости.

К госизмене приравнены переход на сторону врага во время войны, шпионаж, разглашение государственной тайны и оказание помощи в проведении враждебных действий против безопасности государства.

Авторы поправок уточняют, что враждебные действия против безопасности государства выражаются в том числе в дезинформации.

Ранее молдавская оппозиция раскритиковала поправки в статью о госизмене за расплывчатость формулировок, что, по их мнению, представляет особую угрозу праву на свободу выражения мнений. Проект также раскритиковали международные общественные организации, в том числе Amnesty International.