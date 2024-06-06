Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:07, 6 июня 2024Бывший СССР

В Молдавии одобрили поправки к статье УК о госизмене

Парламент Молдавии одобрил поправки к статье УК о госизмене

Фото: Pudelek / Wikipedia

Депутаты парламента республики Молдавия в третьем чтении одобрили поправки к статье Уголовного кодекса о государственной измене. Об этом сообщает РИА Новости.

«Законопроект одобрен в третьем и окончательном чтении голосами 55 депутатов», — заявил председатель молдавского парламента Игорь Гросу.

Поправки к статье о госизмене были раскритикованы оппозицией, где отметили, что определение государственной измены является расплывчатым и представляет собой особую угрозу праву на свободу выражения мнений. «Проект был принят по сомнительной процедуре, кроме того, его раскритиковали международные общественные организации, в том числе Amnesty International (правозащитная организация, — прим. «Ленты.ру»). Положения проекта нарушают права человека», — рассказал депутат от блока Коммунистов и социалистов Григорий Новак.

Ранее глава молдавского оппозиционного блока «Победа» Илан Шор заявил о намерении прийти к власти в стране. По его словам, 9 июня в Молдавии пройдет второй съезд всех организаций, входящих в объединение.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Курбатов
      Обсудить
      Последние новости

      «Уже услышали». Песков заявил, что Запад получил сигнал Путина о готовности поставок оружия третьим странам

      Появились новые детали о переходе Сафонова в ПСЖ

      В Кремле предрекли Зеленскому судьбу врага собственных граждан

      В Киеве предупредили главкома ВСУ об угрозе от Зеленского

      Германия ужесточит наказание за исламистские нападения

      Психиатр предупредил о страшных последствиях порнографии

      «Щекотливый вопрос». Королева Великобритании отказалась взять за руку жену Макрона

      Российский военный притворился бойцом ВСУ и ликвидировал грузинских наемников

      63-летняя женщина родила здорового ребенка и стала старейшей матерью Италии

      Россиянин без прав устроил летальное ДТП на авто с пятью пассажирками

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше