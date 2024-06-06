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14:17, 6 июня 2024Бывший СССР

В молдавской оппозиции заявили о намерении прийти к власти в стране

Илан Шор: задача молдавской оппозиции — победить на выборах и прийти к власти
Илан Шор

Илан Шор. Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Задача оппозиции Молдавии — победить на выборах и прийти к власти в стране. Об этом заявил глава оппозиционного блока «Победа» Илан Шор, сообщает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

По его словам, 9 июня в Молдавии пройдет второй съезд всех организаций, входящих в объединение.

Он также сообщил, что блок «Победа» — это самая сильная политическая сила в стране. По этой причине организацию притесняет правительство, так как понимает, что оппозиция хочет прийти к власти в Молдове.

Ранее Центральная избирательная комиссия республики лишила финансирования оппозиционные партии. Причиной названы нарушения при предоставлении отчетов о расходах после прошедших в мае выборов в местные органы власти в некоторых населенных пунктах страны.

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      Илья Таксюр
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