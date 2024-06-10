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14:59, 10 июня 2024Культура

Пугачевой предложили выступить перед россиянами за 100 миллионов рублей

Директор Пугачевой Запорожец заинтересовался корпоративом в Турции для певицы

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Пранкер Сорян (настоящее имя — Сурен Каграманов) во время интервью телеканалу «Краснодар» позвонил директору певицы Аллы Пугачевой с предложением выступить на корпоративе в Турции за 100 миллионов рублей.

«Я представляю одного частного инвестора, у которого будет день рождения в Турции через два месяца. Возможно ли Аллу Борисовну пригласить?» — спросил блогер.

Он уточнил, что выдуманный им инвестор по политическим причинам не готов праздновать именины в России. После чего Сорян озвучил гонорар в 100 миллионов рублей. Агент Пугачевой Александр Запорожец в ответ на это предложил пранкеру прислать ему подробности предстоящего мероприятия.

«Раньше директора Пугачевой сразу бросали трубки, когда слышали подобные предложения, а сейчас уже нет. Вероятно, у Аллы Борисовны заканчиваются деньги», — предположил пранкер.

Ранее стало известно о безжалостных попытках Пугачевой избавиться от конкурентов.

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      Евгений Шульгин
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