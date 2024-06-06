Стало известно о безжалостных попытках Пугачевой избавиться от конкурентов

Лидер «Миража» Горбашов вспомнил о том, как Пугачева избавлялась от конкурентов

Лидер группы «Мираж» Алексей Горбашов рассказал, что эстрадная певица Алла Пугачева без жалости избавлялась от конкурентов. Его цитирует онлайн-журнал «Страсти».

По словам Горбашова, Пугачева была «певицей номер один» в стране, а также кумиром нескольких поколений. «Ее почитали, перед ней преклонялись, ее боялись. Она пользовалась невероятным авторитетом среди коллег и вершила судьбы этих самых коллег, а особенно начинающих артистов», — отметил он, указав на то, что исполнительница дала «путевку в жизнь» многим известным на сегодняшний день артистам.

При этом он отметил, что Пугачева была безжалостна к «неугодным». «Она легко и без всякой жалости "задвигала" неугодных. В любом случае, ее авторитет был непререкаем», — заключил лидер «Миража».

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