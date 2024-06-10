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13:47, 10 июня 2024Силовые структуры

Путин указал на необходимость человеческих условий в учреждениях ФСИН

Путин: люди в учреждениях ФСИН должны содержаться в человеческих условиях

Фото: Gavriil Grigorov / Kremlin Pool / Globallookpress.com

Люди, оказавшиеся в спецучреждениях ФСИН, должны содержаться в человеческих условиях. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с уполномоченным по правам человека Татьяной Москальковой, передает ТАСС.

Глава государства указал, что в учреждениях ФСИН еще многое нужно сделать, чтобы там были нормальные условия. Так Путин прокомментировал доклад омбудсмена, в котором отмечено, что больше всего заключенные жалуются на условия содержания в колониях.

По словам Москальковой, многие колонии отремонтировали, но еще остались те, которые требуют вложений.

24 апреля сообщалось, что член Совета Федерации Людмила Нарусова попросила генпрокурора России Игоря Краснова обратить внимание на жалобы, поступающие из исправительной колонии №6, известной как «Черный дельфин», в Оренбургской области.

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