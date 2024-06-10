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23:05, 10 июня 2024Россия

Раскрыто число ликвидированных за сутки беспилотников в Курской области

В Курской области 10 июня система РЭБ ликвидировала 26 беспилотников

Фото: Alexey Belkin / News.ru / Global Look Press

В Курской области в понедельник, 10 июня, система радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ликвидировала 26 украинских беспилотников. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

«Средствами радиоэлектронной борьбы в приграничных районах ликвидировано и обезврежено 26 украинских дронов», — написал Смирнов.

Он отметил, что в течение суток ряд населенных пунктов подвергся обстрелам и атакам беспилотников. В результате инцидентов никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что украинский беспилотный летательный аппарат был перехвачен дежурными средствами противовоздушной обороны в небе над Курской областью.

Кроме того, система противовоздушной обороны (ПВО) сбила украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в небе над Белгородской областью.

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      Евгений Силаев
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