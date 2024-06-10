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01:11, 10 июня 2024Мир

Риттер высказался о ситуации с изъятием у него паспорта

Скотт Риттер пока не решил, будет ли обращаться в суд из-за изъятия паспорта

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Бывший американский разведчик Скотт Риттер пока не решил, будет ли обращаться в суд из-за изъятия у него паспорта властями США перед полетом в Россию. Об этом он сообщил РИА Новости.

Он объяснил, что сначала планирует точно выяснить, «что произошло и на каком основании». По его словам, сейчас «официально сказать нечего» по поводу инцидента.

Ранее Риттер заявлял о намерении оспорить решение об изъятии паспорта, которое он счел незаконным. Он указал, что подобные действия нарушают его конституционные права.

В понедельник, 3 июня, Госдепартамент изъял паспорт у летевшего в Россию Скотта Риттера. Экс-разведчик собирался посетить Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2024).

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      Марина Совина
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