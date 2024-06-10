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11:05, 10 июня 2024Мир

Россия пригрозила официальными обвинениями Макрону

МИД России: возможны обвинения в адрес Макрона в соучастии в преступлениях Киева

Фото: Benoit Tessier / POOL / Reuters

У Москвы есть данные о соучастии президента Франции Эммануэля Макрона в преступлениях Киева, возможно предъявление официальных обвинений. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, сообщает РИА Новости.

«Предъявление обвинений и демонстрация соучастия таких политических деятелей вполне допустима, потому что на уровне заявлений Макрона в стремлении демонстрировать свои наполеоновские подходы он делает серьезнейшие заступы, пытаясь спровоцировать эскалацию на территории России и в отношении России», — сказал дипломат.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что французские военнослужащие, которые находятся на Украине в статусе инструкторов или наемников, представляют законную цель для России. Он рассказал, что у него есть основания полагать, что французские военные уже работают на Украине.

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      Семен Александров
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