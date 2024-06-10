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17:32, 10 июня 2024Забота о себе

Россиян предостерегли от нескольких напитков в жару

Биолог Лялина: в жару горячие чай и кофе увеличивают нагрузку на сердце

Фото: Karl Fredrickson / Unsplash

В жару нежелательно пить чай или кофе, считает биолог, исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина. О вреде популярных напитков она рассказала россиянам в беседе с «Известиями».

Лялина объяснила, что горячие напитки повышают внутреннюю температуру тела, что особенно опасно, если организм борется с перегревом. По ее словам, после чашки горячего чая или кофе увеличивается нагрузка на сердечно-сосудистую систему, что потенциально вредно для людей с болезнями сердца.

Кроме того, Лялина назвала кофе не самым подходящим летним напитком, так как он имеет мочегонный эффект. Он способен усилить потерю жидкости и привести к обезвоживанию, предостерегла специалистка.

Потребление горячих напитков стимулирует теплопродукцию организма, что может сделать человека еще более чувствительным к жаре

Ирина Лялинабиолог

Чтобы утолить жажду Лялина посоветовала в жару пить обычную воду, а также прохладные или теплые напитки.

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      Екатерина Улитина
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