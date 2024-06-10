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15:45, 10 июня 2024Забота о себе

Россиян предостерегли от ошибок при домашнем окрашивании

Парикмахер Веденеева: лучше не делать окрашивание на немытые волосы

Фото: Aiman Dairabaeva / Shutterstock / Fotodom

При домашнем окрашивании легко совершить несколько частых ошибок, рассказала колорист, парикмахер Ольга Веденеева. От самых распространенных из них она предостерегла россиян в беседе с «Москвой 24».

Она посоветовала приобретать краску в профессиональном магазине для парикмахеров или большом гипермаркете с лицензией на продажу этих средств. Объем красителя в тюбике обычно рассчитан на короткие волосы, поэтому даже при средней длине понадобятся как минимум две коробки с краской, уточнила колорист. «Частая ошибка связана и с выбором цвета. Лучше не красить волосы более чем на два тона темнее либо светлее, иначе результат может смотреться искусственно», — добавила Веденеева.

Ошибкой парикмахер назвала окрашивание на немытые волосы с загрязнениями и остатками различных стайлинговых средств, а также нанесение красителя руками. «Мы больше вотрем его в кожу, а волосы могут прокраситься плохо», — объяснила она, посоветовав взять расческу или кисть, что позволит проработать каждую прядку. Веденеева также напомнила, что окрашивание у профессионала даст больше гарантий получить качественный результат.

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      Александра Лисица
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