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19:17, 10 июня 2024Интернет и СМИ

Россиян предупредили о росте заболеваемости «малой чумой»

Врач Малышева предупредила о росте заболеваемости туляремией в летний период

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Терапевт Елена Малышева и ее соведущий, аллерголог и иммунолог Андрей Продеус в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале заявили о росте заболеваемости туляремией — инфекционным заболеванием, при котором поражаются лимфатические узлы, кожные покровы, глаза, кишечник, легкие, а также возникает выраженная интоксикация. Выпуск, в котором врачи предупредили россиян об этом опасном заболевании, доступен на сайте телеканала.

Малышева рассказала, что в России выросла заболеваемость туляремией. «Новостные заголовки нас пугают, потому что туляремия — это особо опасная инфекция», — подчеркнула она и добавила, что болезнь также называют «малой чумой».

Врач объяснила, что разносчиками туляремии являются кусающие и кровососущие насекомые, а также грызуны. По словам Продеуса, в группу риска входят сельские жители, работники сельского хозяйства. «Там значительно больше кусающих насекомых, там есть возможность встречи с грызунами», — пояснил он.

Малышева подчеркнула, что туляремия опасна и для городских жителей, так как летом все россияне проводят время на природе, на даче, в лесу или походах. По словам медиков, при отсутствии диагностики и лечения заболевание может привести к летальному исходу.

9 июня Роспотребнадзор заявил о росте заболеваемости рядом инфекций. По данным ведомства, в сравнении со среднемноголетними показателями заболеваемость туляремией выросла в 2,4 раза. Вспышка заболеваемости туляремией в 2024 году была зафиксирована в Пудожском районе Карелии.

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      Олег Давыдов
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