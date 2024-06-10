Россиянам раскрыли главный миф о мороженом в жару

Кардиолог Орловский: мороженое разогревает организм в жару

Мороженое не помогает охладиться в жару, считает кардиолог Дмитрий Орловский. Главный миф о любимом летнем лакомстве он раскрыл в беседе с NEWS.ru.

По словам Орловского, мороженое вопреки распространенному мнению не охлаждает, а наоборот, разогревает организм. Врач объяснил: порция десерта стимулирует пищеварение и ускоряет метаболизм, в результате чего вырабатывается тепло, необходимое для переваривания калорий.

Съев мороженое, вы, возможно, временно охладите желудок, однако уже через полчаса все тело разогреется Дмитрий Орловский кардиолог

Кардиолог добавил, что аналогичное действие на организм оказывает сладкая газировка.

Ранее доцент кафедры физиологии, экологии человека и медико-биологических знаний факультета естественных наук Государственного университета просвещения Александр Созыкин предупредил, что употребление мороженого в жару может спровоцировать боль в горле. По его словам, это происходит из-за воздействия сильных перепадов температур на слизистые оболочки.