Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
13:28, 10 июня 2024Забота о себе

Россиянам раскрыли главный миф о мороженом в жару

Кардиолог Орловский: мороженое разогревает организм в жару

Фото: Alexander Legky / Globallookpress.com

Мороженое не помогает охладиться в жару, считает кардиолог Дмитрий Орловский. Главный миф о любимом летнем лакомстве он раскрыл в беседе с NEWS.ru.

По словам Орловского, мороженое вопреки распространенному мнению не охлаждает, а наоборот, разогревает организм. Врач объяснил: порция десерта стимулирует пищеварение и ускоряет метаболизм, в результате чего вырабатывается тепло, необходимое для переваривания калорий.

Съев мороженое, вы, возможно, временно охладите желудок, однако уже через полчаса все тело разогреется

Дмитрий Орловскийкардиолог

Кардиолог добавил, что аналогичное действие на организм оказывает сладкая газировка.

Материалы по теме:
Дали жару. Территория России нагревается быстрее, чем остальная планета. Какие последствия ждут страну?
Дали жару.Территория России нагревается быстрее, чем остальная планета. Какие последствия ждут страну?
8 декабря 2022
«На восемь градусов потеплело — сумасшедшая цифра» Что происходит с климатом и почему минувшей зимой в Москве не было снега и морозов
«На восемь градусов потеплело — сумасшедшая цифра»Что происходит с климатом и почему минувшей зимой в Москве не было снега и морозов
7 марта 2020

Ранее доцент кафедры физиологии, экологии человека и медико-биологических знаний факультета естественных наук Государственного университета просвещения Александр Созыкин предупредил, что употребление мороженого в жару может спровоцировать боль в горле. По его словам, это происходит из-за воздействия сильных перепадов температур на слизистые оболочки.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Улитина
      Обсудить
      Последние новости

      Главный вор России Шишкан получил пожизненный срок. Вместе с ним осудили 17 подельников

      ВС России нанесли удар по складу ВСУ в Сумской области

      Российскую «Мальву» назвали идеальной кочующей САУ

      Автомобили стали доступнее для россиян

      Технику российской авиакомпании оторвало палец в Шереметьево

      Раскрыт способ быстро высушить одежду после стирки

      Путин указал на необходимость человеческих условий в учреждениях ФСИН

      В Германии назвали условие для успеха саммита по Украине в Швейцарии

      Расходы российского бюджета заметно превысили доходы

      В России предложили способ помочь люксовому отечественному вину

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше