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17:03, 10 июня 2024Моя страна

Россиянин выиграл 30 миллионов в лотерею и улетел на излюбленный курорт богачей

Житель Новосибирска выиграл 30 миллионов в лотерею и улетел на Мальдивы

Фото: Mike Swigunski / Unsplash

Житель Новосибирска выиграл в лотерею 30 миллионов рублей и улетел на Мальдивы. Об этом пишет «Телепрограмма».

Обладателем крупного приза стал россиянин Михаил Т. Сейчас он живет один в общежитии и работает водителем. Несколько лет назад мужчина потерял жену.

Отмечается, что россиянин приобрел всего один лотерейный билет, который и принес ему многомиллионный выигрыш. В настоящее время соотечественник наслаждается отдыхом на излюбленном курорте богачей, а в дальнейшем планирует приобрести собственное жилье.

Ранее житель Башкирии выиграл в лотерею свыше 24 миллионов рублей. Счастливый билет мужчина купил за 500 рублей.

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      Фариза Бацазова
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