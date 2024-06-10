Россиянин выиграл 30 миллионов в лотерею и улетел на излюбленный курорт богачей

Житель Новосибирска выиграл в лотерею 30 миллионов рублей и улетел на Мальдивы. Об этом пишет «Телепрограмма».
Обладателем крупного приза стал россиянин Михаил Т. Сейчас он живет один в общежитии и работает водителем. Несколько лет назад мужчина потерял жену.
Отмечается, что россиянин приобрел всего один лотерейный билет, который и принес ему многомиллионный выигрыш. В настоящее время соотечественник наслаждается отдыхом на излюбленном курорте богачей, а в дальнейшем планирует приобрести собственное жилье.
Ранее житель Башкирии выиграл в лотерею свыше 24 миллионов рублей. Счастливый билет мужчина купил за 500 рублей.