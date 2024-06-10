Российские артиллеристы рассказали об обстановке на харьковском направлении

Артиллеристы российской группировки войск «Север» рассказали об обстановке на харьковском направлении. Они сообщили РИА Новости, что благодаря подавлению противника артиллерией и живой силой ситуация стала спокойнее.
«Стало тише. Намного тише стало, чем в пик наступления», — заявил агентству российский военный.
Ранее российские военные продвинулись в глубину обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Подразделения группировки войск «Север» поразили технику и живую силу 57-й мотопехотной бригады ВСУ и 125-й бригады теробороны в районе Гранова и Константиновки.
Тем временем артиллеристы гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» уничтожили расчет миномета ВСУ во время его работы по российским позициям. Разведчики обнаружили украинских минометчиков в лесополосе.