Российские артиллеристы рассказали об обстановке на харьковском направлении

Российские артиллеристы сообщили, что на харьковском направлении стало спокойнее

Артиллеристы российской группировки войск «Север» рассказали об обстановке на харьковском направлении. Они сообщили РИА Новости, что благодаря подавлению противника артиллерией и живой силой ситуация стала спокойнее.

«Стало тише. Намного тише стало, чем в пик наступления», — заявил агентству российский военный.

Ранее российские военные продвинулись в глубину обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Подразделения группировки войск «Север» поразили технику и живую силу 57-й мотопехотной бригады ВСУ и 125-й бригады теробороны в районе Гранова и Константиновки.

Тем временем артиллеристы гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» уничтожили расчет миномета ВСУ во время его работы по российским позициям. Разведчики обнаружили украинских минометчиков в лесополосе.